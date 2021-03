Koronawirus. Badanie: Jakie objawy najczęściej towarzyszą tzw. długiemu COVID-19? AFP

Większość osób cierpiących na tzw. długi COVID-19 - tzn. osób, które odczuwają symptomy choroby już po tym, jak zostaną uznane za ozdrowieńców - uskarża się na co najmniej cztery symptomy o charakterze neurologicznym, które utrzymują się przez co najmniej sześć tygodni - wynika z badania opisanego na łamach magazynu "Annals of Clinical and Translational Neurology".