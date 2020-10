Minister zdrowia: Zero tolerancji wobec łamiących obostrzenia Fotorzepa, Jakub Czermiński

Wszyscy jesteśmy dzisiaj pod ogromnym wrażeniem tragicznej liczby czyli 58 zgonów. To pokazuje z jak poważną sytuacją mamy do czynienia. To pokazuje jak śmiertelnym zagrożeniem jest pandemia koronawirusa - mówił minister zdrowia Adam Niedzielski na wtorkowej konferencji prasowej.