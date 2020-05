Badacze: To pewne, wirus przeniósł się na człowieka pod koniec 2019 r.

Brytyjscy naukowcy analizowali mutacje wirusa i znaleźli dowody na to, iż rozprzestrzenia się on bardzo szybko. Nie znaleźli natomiast żadnych dowodów na to, że zmieniający się wirus staje się bardziej zaraźliwy lub by przebieg wywoływanej przez niego choroby stawał się ostrzejszy.

