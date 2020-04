Fizjoterapeuta: Stracony miesiąc jest nie do odzyskania

Telerehabilitacja jest dobra w ostateczności, by zmobilizować pacjenta pod względem wolicjonalnym, żeby wykonał dane ćwiczenie i robił to systematycznie. Za pośrednictwem teleprzekazu nie jesteśmy jednak w stanie nauczyć pacjenta prawidłowego wykonania wielu ćwiczeń ani skorygować jego postawy. Teletransmisja wyklucza też bardzo ważną w rehabilitacji terapię manualną – w wielu wypadkach terapeuta musi dotknąć chorego, poczuć ułożenie ścięgien i mięśni. Telerehabilitacja nie sprawdza się w ogóle np. w przypadku rehabilitacji po udarze, pracy z noworodkami czy osobami po zabiegach kardiochirurgicznych.

Czy ponad miesiąc przerwy w zabiegach rehabilitacji da się odrobić?

Podstawą rehabilitacji jest ciągłość i systematyczność, ale też rozpoczęcie jej tak szybko, jak to tylko możliwe. W niektórych schorzeniach ten czas jest nie do odzyskania – sprawność po udarach będzie mniejsza niż gdyby tę rehabilitację zacząć od razu. Pacjenci będą w gorszym stanie i pewnych rzeczy nie da się już odtworzyć.

Mówiło się, że rehabilitacja zeszła do podziemia.

Też o tym słyszałem i postanowiłem zweryfikować. Ani jeden fizjoterapeuta, z którym rozmawiałem, nie zdecydował się otworzyć gabinetu ani nie jeździł do pacjentów potajemnie. Nikt nie chciał ryzykować – nie mandatu, ale ewentualnego zakażenia pacjenta. To kwestia etyki zawodowej.

Wytyczne postępowania w gabinetach po odmrożeniu przewidują, że fizjoterapeuta ma wykonywać zabiegi w rękawiczkach, ewentualnie w przyłbicy.

To nie jest wykluczone, ale nie wyobrażam sobie, by fizjoterapeuta stał w odległości 2 m od pacjenta, tak jak rozporządzenie zaleca to w przypadku pracowników. Dzisiejsza fizjoterapia to indywidualna praca face to face z wzajemną interakcją z pacjentem.