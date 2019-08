Johnson pisze do Tuska. Stawia warunek przyjęcia umowy brexitowej

Ponadto, zdaniem Johnsona, backstop - czyli mechanizm zaprojektowany po to, aby uniknąć powrotu regularnej granicy między Irlandią a Irlandią Północną po brexicie - zagraża północnoirlandzkiemu planowi pokojowemu.

Według Johnsona usunięcie z umowy backstopu umożliwiłoby przyjęcie jej przez Izbę Gmin (do tej pory umowa May była trzykrotnie odrzucana przez brytyjskich parlamentarzystów).

Bruksela nie odpowiedziała jak dotąd na list Johnsona. Jednakże dotychczas UE wielokrotnie powtarzała, że backstop musi pozostać częścią umowy brexitowej i odmawiała zmian w umowie wynegocjowanej z rządem May.

W poniedziałek, w rozmowie telefonicznej z Johnsonem, premier Irlandii Leo Varadkar podtrzymał stanowisko, że umowa May nie może być otwarta do ponownych negocjacji, a backstop musi pozostać jej częścią.

W liście do Tuska Johnson określił backstop jako "niezgodny z suwerennością Wielkiej Brytanii". Jego zdaniem mechanizm ten "osłabia delikatną równowagę", jaka powstała po porozumieniu wielkopiątkowym, które zakończyło konflikt w Irlandii Północnej.

Johnson wezwał do przyjęcia "elastycznych i kreatywnych rozwiązań" oraz "alternatywnych porozumień" - bazujących na nowych technologiach - które pomogłyby uniknąć powstania granicy między Irlandią a Irlandią Północną po brexicie.

Zdaniem brytyjskiego premiera mechanizm backstopu powinien zostać zastąpiony zobowiązaniem do sięgnięcia po takie rozwiązania najpóźniej przed końcem okresu przejściowego po brexicie, który na mocy umowy May miał trwać do końca 2020 roku.

"Jest mało czasu. Ale Wielka Brytania jest gotowa działać szybko i (...) mam nadzieję, że UE będzie gotowa działać podobnie" - napisał Johnson w liście do Tuska.

"Jestem również pewien, że Parlament będzie w stanie działać szybko jeśli osiągniemy satysfakcjonujące porozumienie, które nie będzie zawierało backstopu" - dodał.

Backstop - czyli dosłownie "siatka ochronna" to mechanizm zakładający tymczasowe pozostanie Wielkiej Brytanii w unii celnej po brexicie. Dzięki temu rozwiązaniu po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE nie byłoby konieczne odtwarzanie regularnej granicy celnej między Irlandią a Irlandią Północną.