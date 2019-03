Unijni przywódcy zgadzają się na opóźnienie brexitu do 22 maja

W Brukseli unijni przywódcy wyrazili zgodę na przedłużenie brexitu do 22 maja. Warunkiem jest przyjęcie w przyszłym tygodniu umowy premier Theresy May przez brytyjski parlament.

Premier Theresa May przekazała szefowi Rady Europejskiej Donaldowi Tuskowi list w sprawie przedłużenie brexitu. Wielka Brytania chciała, by termin opóźnić do 30 czerwca.

Szefowa brytyjskiego rządu twierdziła, że obywatele mają dość trwających negocjacji i trzeba zakończyć trwający w tej sprawie impas.

22 maja to nieprzypadkowy termin. Dzień później odbędą się w Europie wybory do Parlamentu Europejskiego. Wielka Brytania wyborów w swoim kraju organizować nie chce.

O innej dacie brexitu mówi szef PE Antonio Tajani. Jego zdaniem nie powinno to nastąpić później niż 18 kwietnia, ponieważ to ostatni dzień dla Wielkiej Brytanii na ewentualną organizację eurowyborów.

Podobnie jak przywódcy państw członkowskich, Tajani uważa, że nie ma sensu przedłużać brexitu, jeśli w przyszłym tygodniu parlament w Londynie nie przegłosuje umowy z Brukselą.

Tajani zapowiedział również, że Parlament Europejski może zorganizować nadzwyczajny szczyt w maju, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Obecnie mało kto jednak wierzy, że po dwóch upokarzających porażkach w Izbie Gmin Theresa May będzie w stanie przekonać deputowanych do poparcia tego samego traktatu o wyjściu z UE.

Jeśli w przyszłym tygodniu zostanie on odrzucony, a to w tej chwili jest scenariusz najbardziej prawdopodobny, to — według naszych informacji — 28 marca zostanie zorganizowany nadzwyczajny szczyt UE.