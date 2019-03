Sondaż w Wielkiej Brytanii: Lepszy twardy brexit niż jego opóźnienie. May złym negocjatorem, ale najlepszym

W sondażu ComRes dla "The Daily Telegraph" 46 procent ankietowanych oceniło, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez porozumienia "na krótko spowoduje niepewność, ale ostatecznie zakończy się powodzeniem", w porównaniu z 40 procentami pytanych, którzy popierają przedłużenie artykułu 50 i opóźnienie brexitu.

30 procent badanych sądzi, że opuszczenie UE bez porozumienia 29 marca będzie najlepszym możliwym rozwiązaniem, w porównaniu z 43 procentami pytanych, którzy na takie rozwiązanie się nie zgadzają.

Brytyjczycy krytycznie oceniają działalność premier Theresy May. Zapytani w sondażu, czy porozumienie May zapewni brexit, tylko 14 procent stwierdziło że tak. Przeciwnego zdania jest aż 54 procent badanych. Dodatkowo zaledwie 18 procent pytanych uważa, że wynegocjowana przez May umowa honoruje wynik referendum ws. brexitu. Odwrotnie uważa prawie dwa razy więcej ankietowanych - 33 procent. Ale też znacznie więcej - 37 procent - ankietowanych zapewnia, że w 2016 roku myślało, głosując w referendum, że brexit będzie bezumowny. Umowy o "rozwodzie" spodziewało się 20 procent.

Sondaż "Telegraph" wykazał, że kraj jest mocno podzielony co do tego, czy Theresa May powinna poddać swój projekt umowy z UE trzeciemu głosowaniu (tzw. meaningful vote). Takiego zdania jest 38 procent, odmiennie twierdzi jeden pkt. proc. więcej.

Prawie dwie trzecie Brytyjczyków (61 procent) uważa, że Bruksela próbuje ukarać Wielką Brytanię w negocjacjach, podczas gdy jedna piąta nie zgadza się z taką oceną (22 procent).

Pomimo chaosu związanego z brexitem, Theresa May pozostaje najbardziej popularnym politykiem, z poparciem 27 procent wyborców. Ankietowani zapytani, czy premier powinna natychmiast zrezygnować ze stanowiska, stwierdzili w 34 procentach że tak, a 41 proc. że nie.

Chociaż połowa (52 procent) uważa, że May nie sprawdza się w negocjacjach z Brukselą, premier nadal jest najbardziej popularnym wyborem z 29 procentami ankietowanych. 25 procent w tej roli widziałoby Borisa Johnsona, a 21 proc. Jacoba Rees-Mogga.

Tylko 18 procent uważa, że Jeremy Corbyn wykonałby dobrą robotę w negocjacjach, podczas gdy 58 jest odmiennego zdania. Lider Partii Pracy jest najmniej popularnym politykiem, z oceną dezaprobaty wynoszącą 56 procent. Drugi w tym rankingu jest Boris Johnson (49 proc.).