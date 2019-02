"The Guardian": Tusk ma w sobie trochę chuligana AFP

Donald Tusk ma w sobie trochę chuligana - pisze o przewodniczącym Rady Europejskiej brytyjski "The Guardian", nawiązując do wypowiedzi przewodniczącego RE na temat "specjalnego miejsca w piekle, dla tych, którzy dążyli do brexitu nie mając planu jak go przeprowadzić".