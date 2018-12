Brytyjski minister: Rozmowy z UE ws. brexitu potrwają do stycznia

Brytyjski minister handlu Liam Fox w rozmowie z BBC stwierdził, że rozmowy z UE ws. gwarancji dotyczących niektórych punktów wynegocjowanej przez Theresę May umowy ws. brexitu zabiorą trochę czasu, a decyzji należy spodziewać się już w 2019 roku.

May w piątek, po szczycie UE w Brukseli wyraziła nadzieję, iż uzyska od UE gwarancje, dotyczące punktów umowy budzących w jej własnej partii kontrowersje (umowa została przyjęta przez przywódców państw UE 25 listopada).

Umowa wynegocjowana przez May budzi zastrzeżenia zwłaszcza w punkcie dotyczącym tzw. backstopu - czyli rozwiązania przewidującego tymczasowe pozostanie Wielkiej Brytanii w unii celnej, aby uniknąć powstania regularnej granicy celnej między Irlandią a Irlandią Północną. Torysi obawiają się, że takie tymczasowe rozstanie może okazać się trwałe i w efekcie pozbawi Wielką Brytanię swobody w zakresie kształtowania swojej polityki handlowej.

- Jest jasne, że UE rozumie na czym polega problem. Teraz jest pytanie, czy bez zmieniania całego porozumienia o wyjściu, możemy znaleźć mechanizm działania backstopu, który rozwieje niepokoje (w Izbie Gmin) - powiedział Fox w rozmowie z BBC.

- To stanie się po świętach, to nie stanie się w tym tygodniu, to nie stanie się szybko, to stanie się już w nowym roku - powiedział Fox.

Porozumienie wynegocjowane przez May z UE miało być przedmiotem głosowania w Izbie Gmin 11 grudnia. W ostatniej chwili rząd wycofał jednak ten punkt z porządku obrad Izby Gmin, ponieważ May nie znalazła większości, która poparłaby jej umowe.

Wielka Brytania ma opuścić UE 29 marca 2019 roku.