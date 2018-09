Theresa May: Drugie referendum ws. Brexitu? Zdrada demokracji AFP

Theresa May w tekście opublikowanym w "Sunday Telegraph" zapowiedziała, że nie zgodzi się na drugie referendum ws. Brexitu (Brytyjczycy mieliby w nim zaaprobować - bądź odrzucić umowę zawartą ws. Brexitu między Londynem a Brukselą). "Byłaby to zdrada naszej demokracji" - przekonuje May.