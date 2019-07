Jak wysoko wzleci Orlen

Prezes Orlenu Daniel Obajtek lubi porównywać PKN z globalnym gigantem BP. Orlenowi daleko do potentata – brytyjska spółka ma dziesięciokrotnie wyższe przychody. Ale już w Europie Środkowo-Wschodniej „duży Orlen" będzie jedną z największych spółek energetyczno-naftowych. Teraz PKN ma rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie, sieć stacji benzynowych m.in. w Polsce i w Niemczech, udziały w złożach w Kanadzie. Dzięki fuzji z Lotosem zwiększy swój naftowy potencjał, przejmie kolejne morskie złoża. Nie wiadomo jeszcze, czy stacje Lotosu zmienią logo na orlenowskiego orła. Być może ceną za fuzję – aby zgodę na ten proces wyraziła Komisja Europejska – będzie pozbycie się sieci sprzedaży paliw należących obecnie do rafinerii z Gdańska.

Przeciwnicy połączenia obu firm nie bez racji wskazują, że duży podmiot może dyktować ceny, co grozi zaburzeniem konkurencji na rynku paliw. Praktycznie wszystkie stacje benzynowe w Polsce zaopatrują się w paliwo wyprodukowane przez rafinerie w Płocku i Gdańsku. Choć niewielki, to wciąż jednak wybór. Oponenci fuzji, szczególnie ci z Pomorza, wskazują, że wchłonięcie Lotosu przez Orlen oznaczać będzie cięcia zatrudnienia. Choć płocki koncern zapewnia związki zawodowe, że tak nie będzie, wiadome jest, że redukcje w liczbie pracowników są praktycznie pewne. Warto jednak pamiętać, że mamy obecnie dobrą sytuację na rynku pracy oraz niedobór specjalistów z wykształceniem technicznym i inżynieryjnym.

„Duży Orlen" powinien mieć również odpowiednio zabezpieczone dostawy surowca i mając na uwadze doświadczenia z brudną rosyjską ropą, która na kilka tygodni zablokowała tłoczenie surowca z rurociągu Przyjaźń do rafinerii w naszym regionie, warto wrócić do projektu Odessa–Brody–Płock. Byłby on trzecią nogą dostaw do kilku rafinerii koncernu w regionie, obok rurociągu z Rosji i Naftoportu w Gdańsku.