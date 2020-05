Niemcy otwierają kina: Plastikowe szyby między widzami

W niemieckich kinach wprowadzono szereg nowych przepisów mających chronić widzów przed potencjalnym zarażeniem. Część kin zdecydowała, że potrzebuje nieco więcej czasu, by sprostać nowym wymaganiom, które w zależności od landów się różnią. Jednak wszędzie prawo wymaga od zarządcy kina, by między widzami został zachowany odstęp co najmniej 1,5 metra, co oznacza, że wiele miejsc w kinach będzie pustych. Dodatkowo w niektórych landach zdecydowano, że w salach kinowych może jednocześnie przebywać maksymalnie 50 osób - nawet jeśli są to ogromne sale multiplexów. Sprzedaż biletów ma się odbywać głównie online, a duże grupy widzów na jednym seansie mają być rejestrowane z wyprzedzeniem. Kina będą miały obowiązek pilnowania, by widzowie nie tłoczyli się w kolejach do kas i poczekalniach.