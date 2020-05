RZECZoBIZNESIE: Władysław Grochowski: Ceny spadną. Wolę dokładać do klientów, niż pustych hoteli

Pytania o miejsca hotelowe są, pierwsi klienci mają przyjechać do Janowa i Łochowa. Oczywiście nasi goście nie będą mogli korzystać z wielu atrakcji, ale tak długo czekali, że liczymy na bardzo dobry start.

Myśli pan, że branża hotelowa jest przygotowana na rozmrażanie? Czas hibernacji dobrze wykorzystała, żeby wejść do gry?

Trudniej będzie obiektom miejskim wejść do gry, bo dużo korzystali z biznesowych i zagranicznych kontaktów. Hotelarze trochę się rozleniwili, ale część czeka zniecierpliwiona, bo to ich pasja.

Do dezynfekcji i procedur cały czas jesteśmy zdecydowani. Nie dziwię się władzom, że pierwsza reakcja była zamknięciem, ale obiekty w terenie mogły cały czas funkcjonować, jak obiekty z kwarantanną. Tam jest olbrzymia przestrzeń, mamy rozproszone pokoje lub mieszkania z aneksami kuchennymi. Goście mogą przyjeżdżać samodzielnie. Przygotowujemy się z kampanią „bądź patriotą, zostań w Polsce" i liczymy na mocne odbicie.

Możemy dostarczyć do pokoju catering. W domach i mieszkaniach w terenie goście mogą sobie sami robić jedzenie.

Przygotowujemy ofertę zespoloną. Do nas zwykle wyjeżdżali na weekendy, teraz chcemy zaproponować projekty tygodniowe w 2 obiektach. Załóżmy, że zaczynamy od Łochowa, gdzie może nawet 1000 osób wypoczywać. Na dokładkę jest Żnin albo Janów Podlaski. To mocne wejście w lokalność, poznanie naszej kultury, miejscowych ludzi, kuchni, rozrywki. Od paru miesięcy mamy swoje muzeum, gdzie gromadzimy zabytki archeologiczne i etnograficzne. Pozwala to mocno poznać Polskę.