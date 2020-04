Faktury z dużym poślizgiem

Obawa o płynność finansową to obecnie jedno z największych wyzwań stojących przed firmami w Polsce. Z badania dla BIG Infomonitor, jakie poznała „Rzeczpospolita", wynika, że już na samym początku obecnego kryzysu związanego z epidemią co trzecie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwo usłyszało od odbiorców, że nie dostanie należności. Obecnie już 57 proc. firm uważa za prawdopodobne, że będzie musiało wstrzymać płatności, aby ratować siebie. Wśród firm najmniejszych, zatrudniających do dziesięciu osób, uważa tak aż 65 proc. ankietowanych.

Bez ostrej windykacji?

Z badania wynika, że o ile sektor produkcyjny jest jednym z najmocniej zagrożonych, jeśli chodzi o spodziewane problemy z regulowaniem płatności, to największe wystąpią w przypadku usług. Te firmy są w zasadzie zupełnie odcięte od dopływu gotówki, gastronomia posiłkuje się sprzedażą z dostawą i na wynos, ale to mała część biznesu. – Część restauracji zamknęła się zupełnie, ale wiele innych, które nie realizowały wcześniej dowozów, zaczęła świadczyć takie usługi. Oznacza to, że przy takim samym popycie mamy większą podaż usługi – mówi Grzegorz Aksamit, wiceprezes firmy Stava, zajmującej się realizacją dostaw posiłków. – Nasza sieć po pierwszym spadku obrotów zaraz po ogłoszeniu obostrzeń w funkcjonowaniu gastronomii wróciła już do poziomu sprzed kryzysu – dodaje.