Lordowie o City: lepsza splendid isolation

Unia Europejska nie przyznała jeszcze W Brytanii bezpośredniego dostępu do rynku finansowego po jej wyjściu z bloku 31 grudnia, a duża część obrotów akcjami i narzędziami pochodnymi denominowanymi w euro przeniosła się już z Londynu do Amsterdamu — pisze Reuter. Bruksela rozważy, czy zgodzi się na pełny dostęp na zasadzie równoważności dopiero po uzgodnieniu z Londynem listu intencyjnego (MoU) o nowym forum współpracy w zakresie przepisów finansowych, co powinno nastąpić pod koniec marca.

