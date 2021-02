Jeden kraj zyskał najwięcej na pokonaniu pandemii

Według magazynu "Forbes" po pokonaniu pandemii, Nowa Zelandia staje się tak bogatym krajem, że trzeba zarobić co najmniej 2,8 miliona dolarów, aby zostać członkiem jednego procenta najbogatszych mieszkańców wysp. To stawia Nową Zelandię na czwartym miejscu na świecie pod względem tego wskaźnika, po Monako, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych. Ale nie tylko pieniądze sprawiają, że świat zazdrości czterem milionerom Kiwi (popularna nazwa Nowozelandczyków).

Od grudnia 2020 r paszport Nowej Zelandii stał się trzecim wśród najbardziej wpływowych paszportów na świecie, zgodnie z Passport Index, który mierzy zdolność obywateli różnych krajów do podróżowania bez wiz. Dlatego bogaci ludzie z całego świata oferują obecnie miliony inwestycji za prawo do przeprowadzki do Nowej Zelandii.

W szczytowym momencie tego zainteresowania, co 30 sekund, ktoś ze Stanów Zjednoczonych odwiedzał krajową stronę imigracyjną. Chętnych nie brakuje, choć opłaty związane z taką przeprowadzką wynoszą 2,2 miliona dolarów, a cała procedura trwa od trzech do czterech miesięcy.

To doprowadziło do wzrostu cen nieruchomości. W największym mieście Nowej Zelandii - Auckland - koszt zwykłego mieszkania w bloku pod koniec ubiegłego roku był wyższy o 18 procent. A ceny luksusowych nieruchomości skoczyły o 157 procent.

Bez obywatelstwa lub zgody na pobyt Służbom ds. Inwestycji Zagranicznych rozpatrzenie wniosku o kupno nieruchomości może zająć miesiące. Pomimo to nie słabnie zainteresowanie przeprowadzką do Nowej Zelandii ze strony milionerów na całym świecie.

Nowozelandczycy to nie jest jedyny naród, który odniósł znaczne korzyści dzięki skutecznej walce z pandemią. Chiny również wracają do normalności. A to przyczynia się do wzrostu zamożności kraju. Liczba „osób o bardzo wysokim majątku netto" w Chinach wzrosła w zeszłym roku o 16 proc. Przewiduje się, że do 2025 r. takich bogatych ludzi będzie o 32 tysiące więcej.