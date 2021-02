Inwestowanie w sieci coraz popularniejsze

Z roku na rok rynek internetowych zbiórek w Polsce bije rekordy. Przybywa firm, które korzystają z tej formy finansowania, i platform specjalizujących się w crowdfundingu. Perspektywy są obiecujące.

W dwa lata wartość rodzimego rynku crowdfundingu ma wzrosnąć aż trzykrotnie – z 700 mln zł w 2019 r. do ponad 2 mld zł w 2021 r. O tym, że przekonaliśmy się już do takiej formuły wspierania czy inwestowania, mogą świadczyć konkretne historie zbiórek. Poniżej dalsza część artykułu

Wystarczy wspomnieć o organizowanej przez byłych dziennikarzy radiowej Trójki zrzutce, dzięki której uruchomili Radio 357, czy o historycznej na naszym rynku kampanii crowdfundingu udziałowego z lutego br. CanPoland, firma specjalizująca się w obrocie medyczną marihuaną, w zaledwie 11 minut pozyskała 4,4 mln zł (poprzedni rekord z listopada ub.r. też należał do spółki z tej branży: Kombinat Konopny w ok. 40 minut zebrał 4,2 mln zł).

Zrzutka.pl za granicą – Już nie tylko skala, tj. liczba organizowanych zrzutek czy też poziom ich finansowania, implikuje stan rozwoju rynku finansowania społecznościowego w Polsce. Także, a może przede wszystkim, to wysoki stopień świadomości na temat samego rynku, mechanizmów na nim działających oraz zaangażowanie się bardzo dużej grupy internautów, nie tylko fanów poszczególnych projektów, w promocję w internecie. Można to uznać za nowy trend na rynku crowdfundingu w Polsce – mówi nam Tomasz Chołast, współzałożyciel platformy Zrzutka.pl. – W tym roku ten czynnik też będzie napędzał dynamiczny rozwój rynku – dodaje ekspert.

Zrzutka.pl mimo pandemii może zaliczyć 2020 r. do udanych – liczba wpłat w serwisie wzrosła o 89 proc. (wyniosła prawie 2,7 mln), a ich wartość skoczyła aż o 102 proc. (wpłacono 192 mln zł). Sukces odtrąbił też Beesfund, wiodąca platfroma crowdfundingu udziałowego – przeprowadziła 28 kampanii, pojawiło się na niej 33 tys. nowych inwestorów, a emitenci pozyskali w sumie za jej pośrednictwem 23,3 mln zł.

Tomasz Chołast prognozuje dalsze wzrosty. Z szacunków firmy wynika, że w br. wartość transakcji na Zrzutka.pl wzrośnie o kolejne 108 proc., a w efekcie przekroczy już kwotę 400 mln zł, zaś liczba transakcji sięgnie 5 mln (wzrost o 85 proc.). – W 2021 r. uruchomimy wersję międzynarodową naszej platformy. Także w ciągu najbliższych kilku miesięcy nastąpi komercyjny start naszej innowacji – pierwszej na świecie karty wpłatniczej – zapowiada Chołast.

Pojawiają się nowi gracze Popularność wpłat online nakręciła pandemia. Choć najmocniej rosły zbiórki charytatywne, to internauci chętnie inwestowali w akcje spółek w ramach crowdfundingu udziałowego. Nie tylko z poziomu komputerów, ale też telefonów (trend ten ma się nasilać – prognozy wskazują, że aż 75 proc. transakcji na rynku finansowania społecznościowego będzie realizowanych w bieżącym roku mobilnie).

Crowdfunding udziałowy urósł w ub.r. o 76 proc., a w 2021 r. ma skoczyć o kolejne 50 proc., do poziomu niemal 138 mln zł. Analitycy wskazują, że rośnie świadomość internautów, pojawiają się też nowe platformy. Np. w styczniu wystartowała wrocławska platforma dla zbiórek na gry planszowe, która sama na swój start zebrała 5 mln euro. Zrzutki w popularnym m.in. na Kickstarterze modelu reward crowdfunding (otrzymuje się za finansowanie np. premierowy egzemplarz wspieranego produktu) to światowy fenomen. Nad Wisłą również segment ten szybko rośnie, a teraz ma jeszcze przyspieszyć za sprawą zapowiadanego przez Kickstartera debiutu tej platformy w naszym kraju.

– Kickstarter wreszcie dopuścił Polskę do globalnego rynku crowdfundingowego. A to biznesowe okno na świat dla polskiego przedsiębiorcy – wyjaśnia Gwido Idziak, ekspert z Kick Agency.

Jego zdaniem ta decyzja umożliwi innowatorom dostęp do międzynarodowego finansowania i da dostęp do konsumentów na całym świecie.

W II połowie ub.r. ruszył też Wspólny Interes, platformacrowdfundingu udziałowego, która chce wspierać emitentów nie tylko finansowo. – To specyficzna branża, która przyciąga wyjątkowy profil inwestorów. To nie są, jak w przypadku wielu funduszy VC, osoby zimno kalkulujące przyszły zysk, tu inwestują dlatego, że podobają się im zgłaszane koncepty biznesowe i chcą dołożyć swoją cegiełkę do ich rozwoju. Jednocześnie korzystają także z różnych benefitów i rabatów dostępnych dla akcjonariuszy i liczą na zyski kapitałowe w przyszłości – tłumaczy Maciej Dzierżanowski, współzałożyciel platformy.

Unijny impuls Ale prawdziwy boom może nadejść dopiero pod koniec tego roku. To efekt zmiany unijnych regulacji dotyczących udziałowego rynku (polskie przepisy zaczną obowiązywać w listopadzie), które pozwolą zwiększyć wartość emisji z obecnego 1 mln do 5 mln euro. A to woda na młyn dla podmiotów, które szukają finansowania alternatywnego względem venture capital czy traktujących internetowe inwestycje jako test przed giełdowym debiutem. Przykładem może być Road Studio, spółka z grupy Movie Games, która we wtorek właśnie startuje z crowdfundingiem, a IPO na NewConnect planuje jeszcze w tym roku.

Do debiutu na parkiecie w 2023 r. przygotowuje się też Pora na Pola. Ten e-targ naturalnego jedzenia z dostawą do domu w ub.r. zwiększył obroty o ponad 500 proc., a jeszcze w I kwartale br. ruszy już z trzecią swoją kampanią crowdfundingową (przez platformę Crowdway.pl chce pozyskać ok. 2,6 mln zł).