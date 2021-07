Blamaż rosyjskiej konkurencji Starlink

Także i z tej rewolucji nic nie wyszło. Na początku Sfera składać się miała z 542 satelitów, z czego 15 łączności (siedem Express, cztery Express-RV i cztery Jamał), 12 urządzeń Skif do szerokopasmowego dostępu do Internetu, 264 satelity Marathon dla Internetu Rzeczy i 251 do obserwacji Ziemi. Później liczba satelitów została zmniejszona do 380.

Rozmieszczenie konstelacji miało nastąpić w latach 2022-2028, gdzie Sfera miała konkurować z OneWeb i Starlink Elona Muska, które mają zapewnić komunikację i dostęp do Internetu na całej Ziemi.