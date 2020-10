Sektor MŚP zbroi się do drugiej fali pandemii

Najbardziej zmobilizowani są przedstawiciele średnich firm – 85 proc. z nich we wrześniowej V edycji ogólnopolskiego Badania „KoronaBilans MŚP” zadeklarowało, że szykuje się do drugiej fali pandemii. Wśród wszystkich 304 badanych o takich przygotowaniach mówiło 60 proc.; najczęściej firmy zabezpieczają towary w magazynach i poszerzają ofertę, zamrażają też wydatki (co piąty przedsiębiorca z MŚP zamroził premie i dodatki do pensji swoim pracownikom).

