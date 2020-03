Stan zawieszenia w biurach podróży. Drastycznie niskie ceny wyjazdów

Touroperatorzy niewielkiego ożywienia spodziewają się po tym, jak rząd ogłosił zamknięcie szkół i przedszkoli. Ceny zagranicznych wycieczek są już tak niskie, że wyjazd kosztuje często tyle samo, co siedzenie w domu. W niektórych przypadkach dziecko może wyjechać np. do Egiptu płacąc za dwutygodniowy pobyt niewiele ponad 500 plus.

Platforma rezerwacyjna Noclegi.pl informuje o aż 60 procentowym spadku popytu na wycieczki zagraniczne i rosnącej niechęci polskich hotelarzy do gości zagranicznych. „Koronawirus szaleje na polskim rynku turystycznym, a przed branżą tygodnie w zawieszeniu” – czytamy w raporcie Noclegi.pl. Na razie jednak agenci biur podróży przyznają, że od poniedziałku 9 marca do środy 11 marca nie sprzedali ani jednej wycieczki. Ale mało jest również zwrotów, bo jeśli już ktoś zapłacił, a wyjazd nie został odwołany, to wpłacone pieniądze przepadają.

– Najgorsza sytuacja jest oczywiście w ruchu międzynarodowym, tyko w ostatnich trzech tygodniach liczba turystów podróżujących na Węgry spadła o ponad połowę w porównaniu do analogicznego okresu w zeszłym roku – mówi Grzegorz Kołodziej, ekspert Noclegi.pl. – Jeszcze większe spadki notujemy w rezerwacjach w obiektach na terenie Rumunii. Nieco lepiej jest w przypadku Chorwacji, ale nadal spadek rok do roku to blisko proc. – podkreśla.