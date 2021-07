Walaryna Kustawa: Jak uciekałam przed dyktatorem

Zaczęły się zatrzymania członków mojej ekipy, z którą nagrywaliśmy program. Nie mogli znaleźć żadnych podstaw prawnych by postawić mi zarzuty, więc siedmiu funkcjonariuszy GUBOPiK (wydział do spraw walki z przestępczością i korupcją MSW Białorusi-red.) wyważyło drzwi mieszkania i wywróciło wszystko do góry nogami. Zarekwirowano cały sprzęt elektroniczny, próbowano włamać się na moją pocztę i konta w sieciach społecznościowych. Drzwi mieszkania opieczętowano i nikt tam nie może wejść, mimo że nie należy do mnie, lecz do moich krewnych. Co więcej, w mieszkaniu celowo otworzono wszystkie okna, by zniszczeniu uległo wszystko co jest w środku. Okna są otwarte od miesiąca. Musiałam terminowo ewakuować się z kraju, pozostawiając nawet na Białorusi dwuletnią córkę.