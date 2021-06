Łukaszenko: Ich sankcje świadczą o ich bezradności

Niewielkie pomieszczenie z ciasną klatką na terenie ogrodzonego wysokimi murami aresztu śledczego nr 3 w Homlu przerobiono na salę sądową. Sprowadzono tam sędziego, prokuratora, adwokatów, a cały budynek obstawiono uzbrojonymi milicjantami. Przed zamkniętym od reszty świata sądem stanęło sześciu więźniów politycznych: aktywiści opozycji Uładzimir Cyganowicz, Dzmitry Papou, Arciom Sakau oraz jeden z liderów opozycji demokratycznej Mikoła Statkiewicz, popularny bloger Ihar Łosik i opozycjonista Siarhej Cichanouski. To mąż przebywającej na Litwie liderki opozycji Swiatłany, wypchniętej z kraju po wyborach prezydenckich 9 sierpnia. Początkowo to on porywał za sobą tłumy Białorusinów i chciał startować na prezydenta. Gdy trafił za kraty i nie został dopuszczony do wyścigu wyborczego, czoło dyktatorowi stawiła jego żona.

