Opozycjoniście grożą 3 lata więzienia. Prowokacja z udziałem kobiety oferującej "usługi towarzyskie"

Oprócz Cichanouskiego w Grodnie zatrzymano też ośmioro jego zwolenników, jeden z nich został oskarżony o napaść na milicjanta, za co może mu grozić nawet sześć lat łagru. Incydent, do którego wtedy doszło, niezależne media oraz opozycja demokratyczna traktują jako prowokację służb. Bloger najpierw został zaatakowany przez natarczywą kobietę, znikąd pojawiło się dwóch milicjantów, którzy nie tłumacząc powodów, zaczęli się domagać od Cichanouskiego, by odpowiedział na pytania kobiety. Gdy został otoczony przez tłum, doszło do krótkiej szarpaniny, po której jeden z milicjantów znalazł się na ziemi. Wtedy do akcji wkroczyły jednostki specjalne OMON, aresztując blogera wraz z kilkoma jego zwolennikami. Białoruscy blogerzy ustalili, że prowokująca Cichanouskiego kobieta nie mieszka w Grodnie, jest mieszkanką Mińska i oferuje "usługi towarzyskie".