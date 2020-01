Andrzej Łomanowski: Moskwa zaciska dłoń na gardle Mińska

Tak robi zresztą od ćwierć wieku, wyżebrując ropę i gaz w Moskwie po korzystnych dla siebie cenach. Teraz jednak nastąpiła jakościowa zmiana w polityce Kremla, a on udaje, że tego nie widzi. Możliwe, że po prostu sytuacja go przerosła. Podejmując decyzje godne szefa samodzielnego państwa (o dostawach z innych źródeł), musiałby przeciąć pępowinę łączącą go z Moskwą. Świetnie wie, czym to grozi. Po wydarzeniach na Ukrainie bezkrwawe odsunięcie Bat’ki od władzy byłoby odczytane jako łagodny wyrok Kremla. Rosja ma możliwości (a przynajmniej sama tak uważa) zdymisjonowania prezydenta Białorusi, gdyby zaczął za mocno wierzgać. Jak się wydaje, jedyne, co dotychczas chroniło Łukaszenkę, to wojna na Ukrainie – Kreml nie chce drugiego otwartego konfliktu u swoich granic.