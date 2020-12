Koronawirus: lockdown do 17 stycznia ma pomóc w walce z COVID-19

Okres świąteczny zakończy się wprowadzeniem kolejnej narodowej kwarantanny. Osoby, które przekroczą granicę zewnętrzną UE do 17 stycznia, będą musiały odbyć obowiązkową dziesięciodniową kwarantannę. Zaszczepieni przejadą bez konsekwencji. Poza tym obowiązuje lockdown. Lepiej więc zostać w tym czasie w domu. Od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. pojawiają się bowiem dodatkowe obostrzenia, m.in. zamknięcie hoteli, ograniczenie w działaniu galerii handlowych.

Zgodnie z rozporządzeniem od 28 grudnia do 17 stycznia nie będą mogły działać: dyskoteki i kluby nocne oraz baseny, aquaparki, siłownie, kluby i centra fitness, z wyłączeniem tych działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, przeznaczonych dla pacjentów.

W rozporządzeniu zostały utrzymane godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w godzinach 10–12 sklepy spożywcze, drogerie, apteki oraz poczty będą obsługiwać wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.

Dezynfekcja na całego

Do połowy stycznia 2021 r. osoby przebywające w galeriach handlowych, sklepach, stacjach paliw oraz na targowiskach mają obowiązek nosić rękawiczki jednorazowe lub stosować środki do dezynfekcji rąk. Mało tego: galerie handlowe, sklepy i zarządzający targowiskami są obowiązani zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.