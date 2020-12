Sylwester na wyjeździe we własnym lub wynajętym domu

W Sylwestra pojawi się godzina policyjna czyli zakaz przemieszczania się . Chodzi o ograniczenia w godzinach od 19 dnia 31 grudnia do godziny 6 rano 1 stycznia 2021 r. Uzasadnione będą tylko niezbędne wyjścia, takie jak do apteki - informuje minister zdrowia Adam Niedzielski. Jeśli jednak na wymarzonego Sylwestra wyjedziemy i dostaniemy się wcześniej to możemy się bawić.

