Dodatki dla lekarzy: ustawy covidowe opublikowane w Dzienniku Ustaw

Stworzenie przepisów tzw. drugiej ustawy covidowe to wynik rzekomych błędów jej pierwszej wersji. Przypomnijmy, że pod koniec października Sejm uchwalił poprawki Senatu, które miały gwarantować wszystkim medykom sprawujących opiekę przy chorych zakażonych lub podejrzewanych o zakażenie koronawirusem 100 proc. dodatki do pensji. Sejm nie zważał na brak aprobaty rządu w tym temacie, który uważał, że tylko specjalnie skierowana do zadań związanych z walką z COVID-19 kadra medyczna powinna dostać dodatkowe pieniądze.

