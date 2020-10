Załóż maseczkę także w domu - kiedy grozi mandat za brak osłony na twarzy w bloku lub kamienicy

Zakrywanie twarzy w budynkach wielorodzinnych to jednak rzadkość. W praktyce robi to niewiele osób. Tymczasem reżim sanitarny obowiązuje także w blokach, bo są one miejscem publicznym. Jasno wynika to z ostatniego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Chodzi o części wspólne, czyli klatki schodowe, korytarze, windy, garaże podziemne, strychy czy piwnice. Nie ma przy tym znaczenia, czy blok należy do wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, prywatnego właściciela, towarzystwa społecznego czy gminy. Wszędzie zasady są jednakowe. Wychodząc z mieszkania lub wchodząc do bloku, trzeba zasłonić twarz.

Co grozi za brak maski? Tak jak wypadku innych miejsc, gdzie są one obowiązkowe, można otrzymać co do zasady pouczenie lub mandat do 500 zł. Zdania jednak, czy można karać za brak maski, są podzielone. – Nie ma bowiem jasnych przepisów w tej sprawie – tłumaczy Piotr Pałka, radca prawny z Kancelarii Prawnej Derc Pałka.