Sąd we Francji zatwierdził kontrowersyjne przepisy ws. noszenia maseczek

W niedzielę 6 września 2020, Najwyższy Sąd Administracyjny “Conseil d’Etat” uznał, że rozporządzenia prefektury w Lyonie i Strasbourgu są uzasadnione.

Od 1 września Prefektura departamentu Bas-Rhin nałożyła obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych, w gminach liczących powyżej 10 000 mieszkańców. Podobne rozporządzenie wydał prefekt departamentu Rodan, odnośnie Lyonu i Villeurbanne.

Oba zarządzenia zostały zaskarżone do sądów administracyjnych w Strasburgu i Lyonie. W pierwszej instancji sędziowie nakazali prefektom zmianę wydanych decyzji, w celu ograniczenia obowiązku noszenia maseczek do miejsc i godzin, charakteryzujących się dużym przepływem mieszkańców. Francuski Ministra Zdrowia złożył apelacje od tych decyzji sądowych do Najwyższego Sądu Administracyjnego Conseil d'Etat.

Orzecznictwo administracyjne

Na bazie dwóch decyzji wydanych 6 września 2020, w kontekście wyraźnego zaostrzenia się epidemii Covid-19 we Francji, Conseil d'Etat potwierdził, że ??prefektury Bas-Rhin i Rhône mogą nakazać noszenie maseczek we wszy...

