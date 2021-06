RPO: dlaczego mecz na stadionie oglądają tysiące, a koncertu na otwartym powietrzu może słuchać tylko 250 osób

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga dotycząca organizacji imprez muzycznych. Z rozporządzenia wynika, że koncerty i inne imprezy muzyczne na otwartym powietrzu będą mogły znów być organizowane od 4 czerwca.

Opisane w rozporządzeniu ograniczenia liczby miejsc udostępnianych publiczności nie stosuje się do dwóch meczów kadry narodowej w piłce nożnej mężczyzn 1 i 8 czerwca.

- Niezrozumiałe jest wprowadzenie ograniczenia udziału do 250 osób w wydarzeniach na otwartej przestrzeni, podczas gdy w niektórych wydarzeniach w zamkniętych pomieszczeniach w praktyce weźmie udział więcej osób (połowa widowni, 1 osoba na 15 m kw.) - pisze zastępca RPO Stanisław Trociuk. - Tymczasem art. 73 Konstytucji, gwarantujący obywatelom wolność korzystania z dóbr kultury, nie wprowadza rozróżnień dotyczących poszczególnych rodzajów dóbr kultury. Ponadto art. 6 Konstytucji nakłada na państwo obowiązek stwarzania warunków do upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury - dodaje.