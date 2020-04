RPO: błąd logiczny w przepisach o rękawiczkach w sklepach

- To „lub" myli – wynikałoby z tego nie, że np. sklep może dodatkowo zapewnić płyn do dezynfekcji, ale że może to zrobić zamiast wydawania rękawiczek. Nie jest jednak w rozporządzeniu napisane, że do sklepu można wejść po założeniu rękawiczek LUB po dezynfekcji rąk. W efekcie ludzie nie mogą robić legalnie zakupów, jeśli sklep nie dysponując rękawiczkami, wykorzystać „lub" do tego, by zaoferować klientom płyn do dezynfekcji - wyjaśnia RPO.