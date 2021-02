Bodnar składa kasację do Sądu Najwyższego ws. kary za złamanie zakazu przemieszczania się Adam Bodnar Fotorzepa/ Robert Gardziński

Rzecznik Praw Obywatelskich złożył kasację do Sądu Najwyższego co do zasadności karania obywateli za ograniczenia wprowadzone w pierwszym okresie epidemii koronawirusa.