Ferie 2021: wyciągi czasem działają, stoki nie

Z powodu obostrzeń związanych z pandemią stoki narciarskie nie działają. Są zamknięte do 17 stycznia. A co z wyciągami? – Mamy otwarty wyciąg, ponieważ wozi on turystów na wieżę widokową – informuje ośrodek narciarski w Krynicy-Zdroju.

