Bezpieczny początek Berlinale

W ubiegłym roku przypadła setna rocznica urodzin J. D. Salingera, a niedawno minęło dziesięć lat od jego śmierci. Powieść „Buszujący w zbożu" – historia chłopaka, który wyrzucony ze szkoły w Pensylwanii błąka się po Nowym Jorku – stała się w swoim czasie symbolem młodzieżowego buntu. W anglojęzycznych krajach trafiła do kanonu lektur, do dziś sprzedano 65 mln jej egzemplarzy.

Philippe Falardeau nie zrobił filmu biograficznego. Przeniósł na ekran pamiętniki Joanny Rakoff, która w latach 90. trafiła do agencji obsługującej pisarza. Miała odpowiadać na listy jego fanów, zwierzających się z rozterek i problemów. Często żyjących w przekonaniu, że nie rozumieją ich nawet najbliżsi.

Salinger jest tu postacią ikoną, a reżyser pokazał tych, którzy do niego pisali. I opowiedział o dojrzewaniu młodej kobiety, która odpowiadając na listy ludzi, zaczyna sobie uzmysławiać, kim jest. Jest gotowa porzucić bezpieczne, ułożone już życie, by być wierną sobie.– Też przyjechałam do Nowego Jorku z małego miasteczka jako szesnastolatka – stwierdziła Margaret Qualey grająca Joannę.