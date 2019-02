Złoty Niedźwiedź dla "Synonimów" Nadava Lapida

Jury pod przewodnictwem Juliette Binoche Złotym Niedźwiedziem uhonorowało film „Synonimy” Nadava Lapida – opowieść o izraelskim emigrancie w Paryżu, o obcości, której nie może pokonać, choć nie używa języka hebrajskiego i godzinami wkuwa francuskie słowa. To pierwsze najwyższe berlińskie trofeum dla kinematografii izraelskiej.

Srebrny Niedźwiedź, Grand Jury Prize przypadł Francois Ozonowi za film „By the Grace of God” („Z łaski Bożej”) - o pedofilii we francuskim Kościele i ofiarach, które po latach cierpienia przerywają milczenie.





Poniżej dalsza część artykułu

Srebrny Niedźwiedź, Nagroda Bauera za innowacyjność powędrował do znakomitego filmu „System Crusher” Nory Fingschheidt o potwornie agresywnej dziewięciolatce, z którą nie mogą sobie dać rady wychowawcy i pracownicy opieki społecznej, a przecież jej zachowanie jest wielkim krzykiem o uwagę i miłość matki.

Temat relacji w rodzinie podejmuje też nagrodzona za reżyserię Angela Schanelec w „I Was At Home, But...”

Nagrody aktorskie powędrowały do Wanga Jingchunga i Yong Mei – odtwórców głównych ról w filmie Wanga Xiaoshuai „So Long, My Son” - sadze dwóch chińskich rodzin od czasu rewolucji kulturalnej aż do współczesności

Za najlepszy scenariusz uznano tekst Maurozio Braucci, Claudio Giovanese Roberto Saviano, według którego postały „Piranie” - film o dziecięcych gangach kontrolujących ulice Neapolu.

Srebrny Niedźwiedź za osiągnięcia artystyczne w tym roku przypadł operatorowi Rasmusowi Videbaekowi za zdjęcia do „Out Stealing Horses” Petera Molanda.

Wielkim przegranym festiwalu jest film Agnieszki Holland „Obywatel Jones” - ważny film o zbrodniach totalitarnego systemu stalinowskiego na Ukrainie w latach 30. XX wieku, fałszu polityki, korupcji mediów. A także o samotności i odwadze człowieka, który dąży do odkrycia i ujawnienia prawdy.