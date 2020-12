Duże wzięcie kredytów ratalnych

W listopadzie udzielono 389,9 tys. tych kredytów, czyli więcej niż rok temu o 4,6 proc. i 16,3 proc. niż w październiku. Wartość sprzedaży wyniosła 1,61 mld zł, co oznacza wzrost o około 5 proc. rok do roku i względem października – wynika z danych Biura Informacji Kredytowej.

– Sytuacja kredytów ratalnych wygląda o wiele lepiej, a nawet bardzo dobrze, w porównaniu z kredytami gotówkowymi. Przyczyną wzrostu sprzedaży jest przede wszystkim to, że ten rodzaj kredytów dla udzielającego banku jest dużo bezpieczniejszy od kredytów gotówkowych, co ma swoje odzwierciedlenie w poziomie szkodowości. Kredyty ratalne charakteryzują się drugą po hipotekach najniższą szkodowością – mówi prof. Waldemar Rogowski, główny analityk BIK.

Z danych tej instytucji wynika, że jakość portfela kredytów ratalnych już od kilku lat utrzymuje się na niskim, bezpiecznym poziomie szkodowości, co potwierdzają miesięczne odczyty indeksu. Listopadowy wynosi 1,33 proc. i jest o 0,78 pkt proc. niższy niż rok wcześniej. Kilkakrotnie wyższą szkodowością (najwyższą wśród wszystkich grup produktowych) charakteryzują się kredyty gotówkowe. Listopadowy odczyt indeksu ich jakości to 3,65 proc.

Spłacalność dobra

Średnia wartość kredytu ratalnego wyniosła w listopadzie 4119 zł i jest wyższa niż rok temu o 0,4 proc. (dla porównania średnia wartość kredytów gotówkowych to 18 522 zł, co oznacza wzrost przez rok o 5,4 proc.). Sprzedaż kredytów ratalnych nie rośnie jednak równomiernie, gorzej wypada tych mniejszych, o wartości do 1 tys. zł, 1–1,5 tys. zł i 1,5-–2 tys. zł – w poprzednich miesiącach w każdym z tych przedziałów była nieco niższa niż rok temu. Pozostałe odnotowały już dodatnie dynamiki, przy czym najwyższą cechują się szczególnie te powyżej 5000 zł. Takie kredyty biorą zwykle bogatsi klienci chcący skorzystać z promocji również w zakresie finansowania (zerowe oprocentowanie kredytów oferowanych w sklepach), którzy mają bezpieczeństwo ekonomiczne. Kredyty ratalne obejmują też samochodowe, których średnia kwota udzielonego finansowania jest wyższa, co podbija sprzedaż i średnią.