Apelują o umorzenie długu najuboższym krajom

Do inicjatywy podjętej przez senatora Bernie Sandersa i demokraty Ilhama Omara z Minnesoty dochodzi przy rosnącym zaniepokojeniu, że kraje rozwijające się i tzw. wschodzące rynki zostaną zniszczone przez pandemię. Wirusem zaraziło się ponad 4,2 mln ludzi na świecie, a zmarło ponad 287 tys. — wyliczył Reuter.

Powszechne wstrzymanie działalności mające zapanować nad rozchodzeniem się wirusa uczyniło ogromne spustoszenia w gospodarce, a kraje najuboższe ze słabymi systemami ochrony zdrowia, dużym zadłużeniem i małymi zasobami nie uporają się z podwójnym kryzysem, sanitarnym i gospodarczym. Szefowa MFW, Kristalina Georgiewa zapowiedziała, że Fundusz obniży do 3 proc. prognozę spadku globalnego PKB w tym roku i stwierdziła, że kraje rozwijające się będą potrzebować ponad 2,5 bln dolarów na przetrwanie najtrudniejszego okresu.

Parlamentarzyści z ponad 20 krajów na 6 kontynentach stwierdzili w piśmie do obu instytucji, że należy po prostu znieść najuboższym krajom obowiązek obsługi zadłużenia, a nie zawieszać go, jak postanowiła w kwietniu grupa G20 krajów. Wezwali też K. Georgiewą i szefa BŚ, Davida Malprassa do poparcia utworzenia nowej puli specjalnych praw ciągnienia (SDR) na wiele bilionów dolarów. „Taka emisja zapobiegłaby większym wzrostom ubóstwa, głodu i chorób" — napisali.