Wakacje kredytowe nie zwalniają banków od wysyłania listów z groźbami

Banki i inne podmioty udzielające pożyczek zdają sobie sprawę z absurdalności sytuacji. Część z nich podjęła kroki, które tłumaczą klientom czemu takie listy są wysyłane oraz to, że w obecnej sytuacji nie mają one znaczenia. Informacje udzielane przez banki wprost mówią, że listy te mogą być zignorowane.

Miliony brytyjskich gospodarstw domowych skorzystały z wakacji kredytowych, jakie zapewniły im banki z powodu pandemii koronawirusa. Rząd w tym wypadku pełnił głównie funkcję regulującą i ustalającą pewne minimalne standardy, zapewniające podstawową ochronę dłużnikom. Jednak jednej rzeczy nikt nie zmienił i dotyczy to pochodzącego z 1974 roku przepisu, który nakłada na banki obowiązek wysyłania groźnie brzmiących listów do każdego, kto nie spłaca rat zaciągniętego kredytu przez dwa miesiące z rzędu.

Podjęta została też akcja na rzecz zmiany prawa. Prowadzi ją Martin Lewis, prezenter telewizyjny i przewodniczący Money and Mental Health Policy Institute. Domaga się on, by powstrzymać wysyłanie takich listów i zmienić prawo.

- W najbliższych tygodniach dojdzie do perwersyjnej sytuacji, w której pożyczkodawcy będą zmuszeni do wysyłania listów z groźbami do milionów ludzi, nawet jeżeli dali tym ludziom pozwolenie na tymczasowe zawieszenie spłaty rat kredytów. To spowoduje zamieszanie i niepokój w czasie, gdy ludzie są w trudnej sytuacji finansowej, a wielu, którzy zmagają się z problemami ze zdrowiem psychicznym na pewno nie potrzebuje dodatkowego stresu – mówił, cytowany przez „The Guardian” Martin Lewis.

Do zmiany obowiązkowych zapisów w listach wzywają też organizacje charytatywne prowadzące darmowe punkty doradztwa dla dłużników. Przepisy zobowiązują bowiem banki do informowania o możliwości kontaktu z prawnikiem czy urzędami, ale pomijają (nieistniejące na taką skalę w 1974) darmowe doradztwo dla dłużników. Według organizacji charytatywnych co roku w Anglii 100 tys. osób z problemami finansowymi rozważa samobójstwo, a listy z banku są uważane za istotny czynnik kierujący myśli dłużnika na taki tor.