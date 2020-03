EBC zaleca: dywidendy na kredyty

Apel EBC przypomina przysługę za przysługę po udzieleniu bankom pomocy na działalność w warunkach pandemii, gdy superbank pozwolił im bardziej korzystać z kapitału i buforów ochronnych, a ponadto proponował tanie kredyty w dolarach i euro — pisze Reuter. — Jestem przekonany, że nie jest to droga jednokierunkowa. Skoro wszystko wokół uległo zatrzymaniu, to również od banków i udziałowców należy oczekiwać wkładu — oświadczył przewodniczący rady nadzorczej EBC, Andrea Enria.

Europejska Federacja Bankowa stwierdziła wcześniej, że banki powinny wstrzymać w bieżącym roku wypłatę dywidendy, ale zostawiła swobodę decyzji do uznania bankierów. Zrzeszenie niemieckich banków bardzo niechętnie zgodziło się na to pod warunkiem, że będzie to posunięcie jednorazowe. — Inaczej bankom byłoby trudno znaleźć inwestorów w dłuższej perspektywie — stwierdził jego szef, Christian Ossig. Rząd Francji zwrócił się do przedsiębiorstw z udziałem skarbu państwa, by wstrzymały się z wypłatą dywidendy, uzależniając od tego udzielenie im pomocy publicznej.

„Dla zwiększenia zdolności w pokrywaniu strat i wspieraniu pożyczania banki nie powinny wypłacać dywidendy za lata 2019 i 2020 przynajmniej do 1 października 2020. Banki powinny również powstrzymać się ze skupem swych akcji z wolnego rynku (buybacks), aby wynagradzać udziałowców” — stwierdził EBC w komunikacie. Szacuje, że to może zapewnić bankom dodatkowe 30 mld euro kapitału.

Piątkowy apel superbanku z Frankfurtu zyskał odzew. Największy włoski bank UniCredit jako pierwszy poinformował o odroczeniu dywidendy i skupu akcji. Banca Generali i Banca Mediolanum zawiesiły jej wypłatę po podobnym zaleceniu przez bank centralny dla mniejszych banków.

Holenderski ABN Amro, który w ostatniej zawierusze rynkowej stracił ok. 200 mln dolarów, poszedł za przykładem Włochów i wstrzymał się z wypłatą dywidendy przynajmniej do 1 października. Kolejno ogłosiły to samo ING bank, rolny Rabobank i belgijski KBC. Prezes ING, Ralph Hamers stwierdził, że „to nadzwyczajny czas dla nas wszystkich. Mamy wprawdzie dość kapitału i środków, ale sądzimy, że jest ostrożnie słuchać zaleceń EBC, co umożliwia nam większą elastyczność we wspieraniu klientów i społeczeństwa w tym kryzysie i pracę z rządami i organami nadzoru nad odrodzeniem gospodarki”.

Commerzbank poinformował, że nie zaproponuje dywidendy za 2019 r.

W Irlandii, która musiała skorzystać z międzynarodowej pomocy w ostatnim kryzysie finansowym Bank of Ireland i Allied Irish Banks zrezygnowały z wypłaty dywidendy za 2019 r.. Ten ostatni stwierdził, że „nie zamierza występować o aprobatę udziałowców wypłaty końcowej dywidendy za 2019 r. ogłoszonej 6 marca”.

Francuskie BNP Paribas i Natixis poinformowały Reutera, że rozważą w bieżącym tygodniu komunikat EBC. Hiszpański BBVA poinformował, że 300 członków kierownictwa zrezygnuje z premii ponad 50 mld euro za 2020 r. w ramach działań banku łagodzących skutki kryzysu, ale nie sprecyzował swej polityki odnośnie do dywidendy. Banco Santander zapowiedział zawieszenie wypłaty do czasu dokonania lepszej oceny skutków pandemii, wcześniej zapowiedział, ze szefowie zmniejszą o połowę swe wynagrodzenie. Prezes Caixabanku zrezygnował z tegorocznej premii.

Niektóre instytucje kredytowe zamierzają dokonać wypłat udziałowcom. Banki w Szwajcarii zignorowały zalecania organu nadzoru FINMA. Największy z nich UBS stwierdził, że podtrzymuje wcześniej ogłoszoną dywidendę mimo zaleceń FINMA i rządu, by zmienił decyzję o wypłacie. Bank, który dekadę wcześniej został poratowany przez rząd zastrzykiem finansowym 6 mld franków (6,28 mld dolarów) wyjaśnił, że jest w stanie wspierać gospodarkę i wypłacić dywidendę. Konkurencyjny Credit Suisse ogłosił, że nie planu żadnych zmian w proponowanej dywidendzie.

Bank Anglii przestrzegł banki, by nie używały bodźców finansowych do wynagradzania udziałowców, ale nie ogłosił żadnej wskazówki dotyczącej dywidend. Barclays ma wypłacić 3 kwietnia ok. miliarda funtów, HSBC 14 kwietnia, a RBC, należący nadal w ponad 60 proc. do skarbu państwa 4 maja. „Trudno uwierzyć, że brytyjskie banki nie zostaną poproszone o zawieszenie dywidendy i skupu akcji” — stwierdził w nocie John Cronin z Goodbody. W Banku Anglii odmówiono informacji, czy bank zwróci się o anulowanie dywidend. Jedynie branżowa organizacja UK Finance stwierdziła enigmatycznie, że banki zechcą przedyskutować tegoroczne plany dotyczące dywidendy.

W Stanach 8 największych banków wstrzymało skup swych akcji, ale żaden nie zrezygnował z dywidendy mimo rosnącej presji politycznej.