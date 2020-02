Archeologiczne stanowiska zniszczone przez ogień

Naukowcy z Australian Archeological Association biją na alarm: dziedzictwo kulturowe Aborygenów pochłania ogień. Pożary lasów wybuchały także dawniej, co pewien czas na tym kontynencie, jednak skala katastrofy, jaka rozpętała się we wrześniu 2019 roku, nie ma precedensu od czasu, gdy pojawili się tam Europejczycy.

Zagrożone i niszczone stanowiska znajdują się w całym kraju. Mają one bardzo różny charakter, na przykład święte drzewa, których pnie są wydrążone, a powstałe w ten sposób jamy w pniach mają rozmaite kształty przypominające okna czy wejścia prowadzące (według wierzeń tubylców) do wnętrza świata roślinnego; właśnie te drzewa pierwsze padają ofiarą ognia.

W skład dziedzictwa kulturowego Australii wchodzą zabytki materialne, spuścizna duchowa oraz krajobraz. Wszystko to niszczą płomienie. W świętych jeziorach zapadające się dno sprawia, że tracą one w oczach tubylców swój status. Dla Aborygenów wiele zwierząt ma charakter totemowy, a to oznacza, że ich śmierć powoduje „duchową ranę". Miejsca opowiadania mitów i śpiewania pieśni wymagają specyficznych elementów krajobrazu, nadają one walor mitom i pieśniom, bez tego tracą one „moc".