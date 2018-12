Młoda kobieta zmarła w Szkocji 4 tys. lat temu była imigrantką

Ava, kobieta mająca w momencie śmierci ok. 4250 lat temu 18-25 lat, której szczątki znaleziono w Szkocji w 1987 roku, była potomkiem imigrantów - wskazuje analiza DNA przeprowadzona przez zespół badaczy z Harvard Medical School i Muzeum Historii Naturalnej w Londynie.

Dzięki analizie DNA badacze ustalili, że kobieta miała czarne włosy, brązowe oczy i karnację zbliżoną do tej, jaką dziś mają mieszkańcy południowej Europy.

Poniżej dalsza część artykułu

Maya Hoole, kierująca zespołem prowadzącym badanie DNA Avy podkreśliła, że kobieta - na co wskazuje materiał genetyczny - nie wywodziła się z lokalnej, neolitycznej społeczności.

Dzięki analizie DNA badacze ustalili, że Ava w młodości chorowała, ale zdołała wydobrzeć i prowadziła potem aktywne życie. Była dość wysoka jak na czasy, w których żyła. W momencie śmierci miała od 18 do 25 lat.

Badacze uważają, że kobieta zajmowała się hodowlą bydła, ponieważ pochowano ją z kością krowy.

Avę pochowano w niezwykłym grobowcu, wykutym w skale. Według Hoole przygotowanie miejsca pochówku zajęło dwóm osobom kilka dni. Nie jest jasne, dlaczego Avie urządzono taki pochówek.

Materiał genetyczny kobiety wskazuje na to, iż jej przodkowie, kilka pokoleń wcześniej, przybyli do Szkocji z Europy Północnej. Tom Booth z Muzeum Historii Naturalnej podkreśla, że już wcześniejsze badania DNA setek szkieletów znalezionych na terenie Wielkiej Brytanii wykazały, iż ok. 2500 roku p.n.e. na Wyspy przybyła duża fala imigrantów z Europy kontynentalnej, która przekształciła lokalne społeczeństwa i ich kulturę.

Hoole podkreśla, że badanie na temat Avy pokazuje jak wiele można dowiedzieć się z analizy istniejącego materiału archeologicznego za pomocą nowoczesnych metod.

- Tylko w ciągu ostatnich kilku dekad postęp technologiczny był drastyczny, dzięki czemu moglibyśmy dowiedzieć się znacznie więcej z istniejących zbiorów, gdybyśmy mieli zasoby, aby to zrobić - podkreśliła Hoole.