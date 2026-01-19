Z tego artykułu dowiesz się: Jaka będzie reakcja Wielkiej Brytanii na groźbę nałożenia ceł przez Donalda Trumpa?

Czym postawa Keira Starmera wobec gróźb Trumpa różni się od reakcji UE?

Jakie kroki może podjąć wobec USA Unia Europejska?

– Nie sądzę – tak Starmer odpowiedział na pytanie dziennikarza, czy jego zdaniem Trump planuje operację wojskową, której celem byłoby anektowanie Grenlandii.

Od początku roku prezydent USA przekonuje, że Stany Zjednoczone muszą – ze względu na bezpieczeństwo narodowe – przejąć kontrolę nad Grenlandią. Wyspa jest autonomicznym terytorium zależnym Danii, sojusznika Stanów Zjednoczonych z NATO. Dania podkreśla, że nie zamierza zrzekać się suwerenności nad wyspą.

Elementem rosnącej presji USA na Danię i jej europejskich sojuszników ws. Grenlandii jest zapowiedziane przez Trumpa nałożenie ceł na Danię, a także Szwecję, Francję, Niemcy, Holandię, Finlandię, Wielką Brytanię i Norwegię. Cła – początkowo w wysokości 10 proc., z czasem mogą wzrosnąć do 25 proc. – mają obowiązywać od 1 lutego do momentu, gdy Dania zgodzi się sprzedać Grenlandię Stanom Zjednoczonym. Kraje UE uznały tę groźbę za szantaż Waszyngtonu. Państwa, na które Trump chce nałożyć cła, wysłały w ubiegłym tygodniu niewielkie grupy żołnierzy na Grenlandię w ramach rekonesansu przed ćwiczeniami wojskowymi, które mają odbyć się na wyspie w tym roku.

Keir Starmer: Wojna celna nie jest w niczyim interesie, chcę jej uniknąć

Starmer stwierdził, że „wykorzystanie ceł w taki sposób jest całkowicie błędne”. Dodał, że USA „pozostają bliskim sojusznikiem” Wielkiej Brytanii, ale jednocześnie zaznaczył, że Londyn musi „bronić swoich wartości”.