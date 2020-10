Zdalne egzaminy dla aplikantów radcowskich zalegalizowane

Uchwała KRRP dopuszczająca formę online dla kolokwiów powstała w odpowiedzi na postulaty aplikantów, zwłaszcza w większych ośrodkach, jak np. w Warszawie czy Poznaniu. Przeprowadzane tam egzaminy odbywały się według dotychczasowych zasad, co oznaczało dużą liczbę aplikantów przebywających w jednej sali, a to naraża ich na zakażenie koronawirusem.

Uchwała zmieniła regulamin odbywania aplikacji radcowskiej na czas stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego. Szczegóły techniczne przeprowadzenia kolokwium pozostawiono do decyzji okręgowych izb radców prawnych. Wskazano jednak, by koniecznie zagwarantowano przy tym samodzielność w rozwiązaniu zadania lub odpowiedzi na pytania przez aplikanta. Zaznaczono też, że kolokwia te przeprowadzone zostaną do 31 grudnia roku szkoleniowego. W tym samym terminie aplikant ma obowiązek uzyskać zaliczenie zajęć.

– Wpuszczano nas do dużej sali pojedynczo, co dziesięć minut, tak by nie spotykać się ze sobą. Wręczano rękawiczki, umożliwiono dezynfekcję rąk, nawet klamki w drzwiach były dezynfekowane po każdym zdającym – relacjonuje jedna z aplikantek. – Pytania losowaliśmy, wyciągając kartkę. Jednak potem te kartki wędrowały do kosza, by nikt inny już ich nie dotykał – relacjonuje inny aplikant.