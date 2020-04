Trybunał: przyszły notariusz musi zdać wszystkie kolokwia

Młoda prawniczka K. N. zaskarżyła do TK uchwałę Krajowej Rady Notarialnej Nr VII/48/2009 z 18 września 2009 r. w sprawie programu aplikacji notarialnej. Jej zdaniem określa ona odmienne warunki uzyskania zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej niż określone ustawie - Prawo o notariacie, co jest niezgodne z konstytucyjną zasadą poprawnej legislacji.

Chodzi o warunki uzyskania zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej. Zgodnie z § 1 pkt 2 uchwały KRN „wykonywanie przez aplikanta obowiązków objętych (...) programem uprawnia go do uzyskania zaświadczenia o odbyciu aplikacji". W sprawie zastosowanie miał także § 6, skreślony w 2012 r., który wskazywał, że „w czasie odbywania aplikacji aplikanci składają dwa kolokwia".

Ustawa Prawo o notariacie określa tylko, że trwająca 3 lata i 6 miesięcy aplikacja polega na zaznajomieniu aplikanta notarialnego z całokształtem pracy notariusza, a w ramach szkolenia aplikant notarialny jest obowiązany do zaznajomienia się z czynnościami sądów w sprawach cywilnych, gospodarczych i wieczystoksięgowych.

K.N. nie zdała kolokwium przeprowadzonego po drugim roku aplikacji. Z tego powodu jedna z izb notarialnych odmówiła wydania jej zaświadczenia o odbyciu aplikacji, a Krajowa Rada Notarialna utrzymała tę decyzję w mocy. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił obie uchwały, ale Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu skargi kasacyjnej KRN, uchylił ten wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Za drugim razem WSA oddalił skargę K.N., a NSA oddalił jej skargę kasacyjną.

Prawniczka nie godziła się z tym, że aplikant notarialny, który nie zdał kolokwium, traktowany jest jako osoba, która w ogóle nie zrealizowała programu aplikacji notarialnej, a tym samym nie może uzyskać zaświadczenia o jej odbyciu. Według K.N. Krajowa Rada Notarialna nie posiada upoważnienia do selekcji aplikantów poprzez przeprowadzanie kolokwiów, których wynik rozstrzyga o tym, czy aplikant ukończy aplikację, czy też nie.

Skarżąca wskazała też, że kwestionowane przepisy ograniczają gwarantowane przez Konstytucję prawo do nauki oraz wolność wyboru zawodu. Umożliwiają bowiem eliminowanie ze szkolenia kandydatów do zawodu notariusza poprzez odmówienie wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji z tego powodu, że aplikant nie zdał kolokwium, nawet wówczas, gdy rzetelnie uczestniczył w dalszym szkoleniuaż do jego końca oraz uzupełnił braki w wyszkoleniu stwierdzone negatywnym wynikiem kolokwium.