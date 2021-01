Czas na powtórkę z prawa karnego - kazusy dla zdających egzamin adwokacki i radcowski

Egzamin adwokacki i radcowski w 2021 r. był planowany na marzec. Już dziś wiadomo, że odbędzie się później – 18 do 21 maja. Powód zmiany terminu to rozwój sytuacji epidemicznej w kraju. Ryzyko dalej idących obostrzeń, które mogą obowiązywać w związku z pandemią, jest dużo wyższe w marcu niż w maju.

„Rzeczpospolita" jak co roku wraz z wydawnictwem CH Beck rusza z powtórką do egzaminu. Na początek kazusy z prawa karnego.

Kazus 1.

G.Sz. została oskarżona o to, że w nocy z 14 maja 2019 r. na 15 maja 2019 r. w Warszawie przy ul. Ordona, działając w zamiarze bezpośredniego pozbawienia życia H.T., dokonała zabójstwa ww. przez zadanie jej licznych ciosów tępym narzędziem, w postaci nogi od stołu, w różne okolice głowy, powodując uraz głowy z krwawieniem śródczaszkowym i nieodwracalnym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego skutkującego zgonem H.T.

Oskarżona wyjaśniła, że to pokrzywdzona H.T. zainicjowała zajście, popychała ją, ubliżała, wyrwała nogę od stołu i chciała nią uderzyć. Oskarżona była zdenerwowana, wyrwała pokrzywdzonej to narzędzie i broniąc się, uderzyła H.T. kilka razy. W mowie końcowej obrońca przekonywał, że oskarżona działała w obronie koniecznej i wniósł o jej uniewinnienie.

Sąd Okręgowy skazał oskarżoną z art. 148 § 1 k.k. na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Sformułuj zarzut i wniosek apelacji.

Odpowiedź do kazusu 1.

Jeżeli obrońca uważa, że oskarżona działała w warunkach obrony koniecznej, a sąd I instancji tego rodzaju ustaleń nie dokonał, to jest oczywiste, że w apelacji należy podnieść zarzut błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę wyroku, polegającego na błędnym przyjęciu, że oskarżona G.Sz. dokonała zabójstwa pokrzywdzonej, a nie działała w warunkach obrony koniecznej określonych w art. 25 § 1 k.k.

Skoro więc istota uchybienia sądu tkwi w ustaleniach faktycznych, to wykluczone jest postawienie zarzutu obrazy prawa materialnego. Tego rodzaju zarzut jest aktualny bowiem tylko wówczas, gdy nie kwestionujemy ustaleń faktycznych. Obraza prawa materialnego – art. 25 § 1 k.k. – miałaby miejsce wówczas, gdyby sąd prawidłowo ustalił przebieg zdarzenia (w tym elementy obrony koniecznej), a mimo to nie zastosował art. 25 § 1 k.k.

Zarzut błędu w ustaleniach faktycznych zazwyczaj powinien zostać poprzedzony zarzutem (zarzutami) dotyczącym obrazy przepisów postępowania ze sfery gromadzenia i oceny dowodów (np. art. 7 czy 410 k.p.k.), chyba że ten błąd ma charakter samoistny (co nie będzie częstym przypadkiem). We wniosku końcowym obrońca powinien wnosić o zmianę wyroku przez przyjęcie, że oskarżona działała w warunkach obrony koniecznej i uniewinnienie oskarżonej, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi okręgowemu, gdyby istniała konieczność przeprowadzenia przewodu sądowego w całości (art. 437 § 2 k.p.k.).