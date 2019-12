Marek Kozubal: Błaszczak na fali i pod wodą

Chociaż Błaszczak nie podał innych szczegółów, natychmiast niektórzy eksperci dodali, że najpewniej kupimy dwa okręty typu Sodermanland – z których jeden jest tylko magazynem części, i wyremontowane zostaną one w szwedzkiej stoczni za mniej więcej miliard złotych. Ich przekaz jest następujący: kupimy złom, za remont którego zapłaci polski podatnik, a zyska na nim szwedzki stoczniowiec i rodzina znanych szwedzkich przedsiębiorców Wallenbergów. Gdy dodamy do tego przebijającą się pogłoskę, że w tle może być dodatkowo pozyskanie od Szwedów systemu mobilnej komunikacji 5G opartej na Ericssonie, a także, że to pierwszy krok do zakupienia od Szwedów nowych okrętów A26 – to może wyciągnąć wniosek, że MON robi jakiś niejasny deal.