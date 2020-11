Zuzanna Dąbrowska: Policja jako polityczny zderzak

Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, a także nadzorca wszelkich służb specjalnych, napisał list do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, w którym poucza go, że nadzór nad rządem, w tym nad policją, sprawuje Sejm, a nie Senat, a w Sejmie minister Kamiński osobiście złożył już informację (tydzień temu) „o działaniach policji po 22 października", więc teraz już nie musi. Widocznie przez tydzień niewiele się działo... „Pozostaję w kontakcie z przewodniczącym senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Panem senatorem Aleksandrem Pociejem, wobec którego w dniu wczorajszym skierowaliśmy zaproszenie do MSWiA na prezentację przygotowaną przez Komendę Główną Policji dotyczącą protestów społecznych organizowanych przez tzw. Ogólnopolski Strajk Kobiet i związanych z tym działań polskiej Policji".

