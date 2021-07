Jacek Nizinkiewicz: Czy Polska publiczność czeka na bis trzech tenorów

Polska 2050 zyskuje w kolejnych sondażach, wyprzedzając Platformę Obywatelską. Teraz Donald Tusk wraca, żeby ratować PO, której poparcie zbliża się do wyniku Konfederacji.

Szef Polski 2050 deklaruje, że jest otwarty na współpracę z PO. Podobnie sytuacja wygląda w drugą stronę. Problem w tym, że oba ugrupowania walczą o ten sam elektorat i o to, kto będzie samcem alfa w tej relacji. Tylko że na bratobójczej walce opozycji zyska PiS. A przecież nadrzędnym celem Donalda Tuska nie jest pokonanie Hołowni, lecz Jarosława Kaczyńskiego.

PO ma dwa wyjścia: wysłać Hołownię na Maderę albo się z nim dogadać. Oczywiście wcześniej powinna dogadać się sama z sobą. PO sama do władzy nie wróci. Koalicja Obywatelska to za mało. Tusk jest skazany na współpracę z Hołownią. PO i PL2050 mogą zachować autonomię, konstruktywnie kooperując. Obszarów tematycznych jest wiele do podziału.