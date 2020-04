Dąbrowska: Czy Platforma zejdzie z piedestału

Postawa PO – którą wzmacniała jeszcze Małgorzata Kidawa-Błońska przez swoją arystokratyczną niechęć do rozmów z plebsem, który „za nic mając standardy demokracji, łamie konstytucję" – przyniosła dramatyczny spadek w sondażach. Do tego jeszcze przyczyniła się do bardzo słabych prognoz co do frekwencji, co jeszcze bardziej zdopingowało PiS do upierania się przy majowym terminie. PO i cała Koalicja Obywatelska abdykowały, a ich kandydatka udała się na emigrację wewnętrzną. Fundamentaliści mówiący, że tylko bojkot będzie jedyną postawą godną praworządnych elit, sami zapomnieli, jak niegdyś siadali przy stołach o różnych kształtach, by rozmawiać z ludźmi dalekimi od demokratycznego wzorca. I nie chodzi mi tylko o gen. Kiszczaka w Magdalence, ale też np. o Bronisława Geremka z Unii Demokratycznej, zasiadającego przy stole w 1992 r. ze Stefanem Niesiołowskim z ZChN.