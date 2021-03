Jacek Nizinkiewicz: Fundusz odbudowy poparcia dla PiS

PiS przyzwyczaiło Polaków do afer i liczy, że kolejne nie zrobią na nikim wrażenia. Tym bardziej, jeśli obieca kolejne transfery pieniędzy wprost do kieszeni Polaków. - My wam obiecamy pieniądze, a wy dajcie nam rządzić i nie przeszkadzajcie. Przecież wszyscy kradną, ale tylko my się dzielimy- wydają się mówić do społeczeństwa przedstawiciele PiS. Kiedy wybrzmiewają kolejne afery, PiS ucieka do przodu i roztacza zasłonę dymną. Zapowiada kandydaturę na RPO niewybieralnego posła PiS Bartosza Wróblewskiego, inicjatywę Nowego Ładu, a unijny Fundusz Odbudowy przedstawia jako swój sukces.